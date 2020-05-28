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Дело о приостановке лицензии SkyUp. Судье Барышевского райсуда объявили подозрение

В мае 2019 года судья Барышевского райсуда Киевской области Елена Литвиненко вынесла постановление о временной остановке действия лицензии авиакомпании SkyUp. Заявителем была указана местная жительница, которая, как выяснили следователи, в суд вообще не обращалась. Получать сообщение о подозрении судья отказалась, его передали председателю суда.

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Барышевский райсуд в 2019 году вынес резонансное решение
Барышевский райсуд в 2019 году вынес резонансное решение
Фото: dbr.gov.ua

28 мая сотрудники Государственного бюро расследований сообщили судье Барышевского районного суда Киевской области о подозрении в вынесении заведомо неправосудного постановления (ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины) о приостановке лицензии одной из украинских авиакомпаний. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Судья создала "искусственные препятствия" для получения сообщения о подозрении, поэтому его вручили председателю Барышевского райсуда, сказано в пресс-релизе.

12 июня 2019 года стало известно, что судья Елена Литвиненко приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp. В иске, на который ссылалась судья, говорилось о "системном невыполнении обязательств перед клиентами, задержках рейсов и отсутствии контроля за выполнением норм авиабезопасности".

Журналисты нашли жительницу Барышевки Оксану Пасенко, по иску которой судья лишила перевозчика лицензии. Женщина заявила журналистам, что услугами SkyUp никогда не пользовалась и иск не подавала.

25 сентября Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда.

24 июня Государственное бюро расследований начало производство по ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, судья в мае 2019 года, вопреки общим принципам судопроизводства, без надлежащего изучения материалов судебного дела, вынесла решение о частичном удовлетворении заявления об обеспечении иска, которым приостановлено действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом", – сказано в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Высший совет правосудия Украины открыл дисциплинарное дело против Литвиненко. 9 января ее уволили с должности судьи Барышевского райсуда.

Теги: Государственное бюро расследований, подозрение, SkyUp, деятельность, судья, Елена Литвиненко, Офис генпрокурора
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