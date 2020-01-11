Высший совет правосудия уволил судью, которая приостановила лицензию авиакомпании SkyUp

Принимая решение о приостановке действия лицензии авиакомпании SkyUp, судья Барышевского райсуда Киевской области Елена Литвиненко вмешалась в хозяйственную деятельность перевозчика, считают в Высшем совете правосудия.

9 января Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности судьи Барышевского райсуда Киевской области Елену Литвиненко, которая приостановила действие лицензии украинской лоукост-авиакомпании SkyUp. Об этом проинформировал сайт ВСП.

"Высший совет правосудия решила уволить Литвиненко Елена Леонидовна с должности судьи Барышевского районного суда Киевской области на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины", – сказано в сообщении.

В п. 3 Конституции сказано, что основанием для увольнения судьи является "совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, которое несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности".

В ВСП отметили, что Литвиненко "при решении вопроса о наличии/отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность ООО "Авиакомпания SkyUp", что запрещено законом".

"Первой дисциплинарной палатой установлены также обстоятельства, которые свидетельствуют, что судья приняла к производству исковое заявление и рассмотрела заявление об обеспечении иска с нарушением правил территориальной юрисдикции. Кроме того, судья не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой области, а именно Воздушного кодекса Украины", – объяснили в Высшем свете правосудия.

12 июня 2019 года стало известно, что Литвиненко приостановила действие лицензии SkyUp. В пресс-службе перевозчика заявили, что иск подал человек, "который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и, соответственно, никогда не был ее клиентом". 25 сентября Киевский апелляционный суд отменил это решение.

Журналисты нашли жительницу Барышевки Оксану Пасенко, по иску которой судья лишила перевозчика лицензии. Женщина заявила журналистам, что услугами SkyUp никогда не пользовалась и иск не подавала.

24 июня Государственное бюро расследований начало производство по ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

8 июля в ВСП поступила информация о том, что Литвиненко подала в отставку. 18 июля стало известно, что судья отозвала свое заявление об увольнении.

19 июля Высший совет правосудия Украины открыл дисциплинарное дело против Литвиненко. Докладчик, член ВСП Виктор Шапран, заявил, что своим определением Литвиненко нарушила нормы материального и процессуального права, что привело к негативным последствиям, поскольку она фактически вмешалась в хозяйственную деятельность авиакомпании.

15 ноября Литвиненко временно отстранили от выполнения полномочий судьи. Тогда Первая дисциплинарная палата ВСП приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и направила на рассмотрение совета представление об увольнении.