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Кабмин разработал концепцию государственного авиаперевозчика – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что создание госавиаперевозчика позволит также создать большое количество рабочих мест в Украине.

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О намерении создать госавиакомпанию впервые заговорил Зеленский в апреле 2020 года
О намерении создать госавиакомпанию впервые заговорил Зеленский в апреле 2020 года
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины разработал концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, создание которого инициировал президент Владимир Зеленский. Об этом во время пресс-конференции 11 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодня профильным министерством разработана концепция создания такого национального авиаперевозчика с привлечением КП "Антонов" и ряда аэропортов, с привлечением всех возможных заинтересованных сторон. Рассчитывается бизнес-план, необходимость средств на покупку и их источники, а также разные возможности сотрудничества с международными партнерами. Идут расчеты", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что создание госавиаперевозчика позволит также создать большое количество рабочих мест в Украине.

"Ведь если мы даем заказ на первые шесть самолетов "Антонову" – это уже оживляет предприятие, где работает 14 тыс. человек, и мы сохраняем эти рабочие места. Плюс от 3 до 5 тыс. рабочих мест создается в сопутствующих отраслях", – отметил он.

При этом он добавил, что создание государственного авиаперевозчика является абсолютно реалистичной задачей, которая не является заоблачным проектом.

Зеленский говорил о намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля. "Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", – утверждал он.

По словам Зеленского, для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает бесперспективной идею о создании украинской государственной авиакомпании.

Теги: Украина, Антонов, авиаперевозки, авиакомпания, Денис Шмыгаль
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