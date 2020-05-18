Омеляна насмешила идея Зеленского о создании украинской государственной авиакомпании

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает бесперспективной идею о создании украинской государственной авиакомпании, о которой говорил президент Владимир Зеленский. Об этом Омелян заявил в интервью "Фактам".
"Я считаю, что в нынешних условиях кризиса говорить о создании новой авиакомпании смешно. Вместо того, чтобы помочь существующим украинским компаниям пережить кризис, чтобы они остались на рынке, не обанкротились, мы занимаемся какими-то абсолютно сырыми неподготовленными идеями", – сказал он.
По словам Омеляна, в современных условиях авиакомпания, которая имеет меньше 100 самолетов, неконкурентоспособна. "У нашего самого крупного авиаперевозчика – МАУ – аж 35 лайнеров после сокращения полетов", – подчеркнул он.
Экс-министр считает, что более действенным в условиях кризиса было бы "государственно-частное партнерство на базе существующих компаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose".
Зеленский говорил о намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля. "Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", – утверждал он.
По словам Зеленского, для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.