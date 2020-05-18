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Омеляна насмешила идея Зеленского о создании украинской государственной авиакомпании

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о создании украинской государственной авиакомпании с парком из самолетов украинского производства. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что говорить о создании авиакомпании в условиях кризиса смешно.

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Омелян раскритиковал идею Зеленского
Омелян раскритиковал идею Зеленского
Фото: depositphotos.com

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает бесперспективной идею о создании украинской государственной авиакомпании, о которой говорил президент Владимир Зеленский. Об этом Омелян заявил в интервью "Фактам".

"Я считаю, что в нынешних условиях кризиса говорить о создании новой авиакомпании смешно. Вместо того, чтобы помочь существующим украинским компаниям пережить кризис, чтобы они остались на рынке, не обанкротились, мы занимаемся какими-то абсолютно сырыми неподготовленными идеями", – сказал он.

По словам Омеляна, в современных условиях авиакомпания, которая имеет меньше 100 самолетов, неконкурентоспособна. "У нашего самого крупного авиаперевозчика – МАУ – аж 35 лайнеров после сокращения полетов", – подчеркнул он.

Экс-министр считает, что более действенным в условиях кризиса было бы "государственно-частное партнерство на базе существующих компаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose".

Зеленский говорил о намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля. "Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", – утверждал он.

По словам Зеленского, для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.

Теги: Украина, самолет, МАУ, авиалинии, кризис, Turkish Airlines, Антонов, Владимир Зеленский, Владимир Омелян, SkyUp
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