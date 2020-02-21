Авиакомпании обратились к Мининфраструктуры с критикой проекта приказа о ставках на аэронавигационное обслуживание

В отрасли считают, что Министерство инфраструктуры Украины пытается необоснованно увеличить сборы для авиаперевозчиков, а полученные средства использовать для "продолжения многолетней практики неэффективного хозяйствования государственного монополиста по указанию услуг авианавигационного обслуживания – "Украероруху".

В документе отмечается, что в итоге аэропорт Борисполь не сможет увеличить пассажиропоток в 2020 году Фото: pixabay.com

Представители работающих на украинском рынке авиакомпаний обратились с письмом к Министерству инфраструктуры Украины (МИУ), в котором они раскритиковали проект приказа "О внесении изменений в ставки оплаты за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины", сообщают "Подробности".

Авторы утверждают, что принятие новых правил повлечет за собой негативные последствия для авиаперевозок и для аэропорта Борисполь. Министерство "пошло на сознательный подлог", утверждают участники рынка, так как чиновники указали, что тарифы согласованы с Евроконтролем и рассчитаны согласно международным нормам, но по состоянию на февраль такого согласования не было. Кроме того, МИУ "не предоставляло необходимую в таких случаях информацию о наличии эффективного контроля за финансовой деятельностью провайдера авианавигационного обслуживания (АНО) и проведении консультаций с компаниями – пользователями воздушного пространства Украины".

Представители авиакомпаний раскритиковали утверждение министерства о том, что повышение ставки за обслуживание приведет ее к среднеевропейскому уровню.

"На начало года средняя европейская ставка за АНО на подходе и в зоне аэродрома составляла 166 евро за единицу обслуживания и уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 6%. В это же время предлагаемая министерством ставка для Украины составляет 396,57 евро, что в 2,4 раза больше, чем в среднем в европейских аэропортах. Таким образом, Украина, имея самый низкий среди стран Европы показатель дохода на душу населения, устанавливает самую высокую на континенте ставку за АНО", – пишут "Подробности".

В отрасли считают, что МИУ пытается необоснованно увеличить сборы для авиаперевозчиков, "а полученные средства использовать для продолжения многолетней практики неэффективного хозяйствования государственного монополиста по указанию услуг АНО – "Украероруху".

"Согласно данным аудита Счетной палаты за 2015–2017 годы, необоснованные расходы этого предприятия составили 69,3 млн грн, неэффективные и нерезультативные расходы – 279,85 млн грн, непродуктивные и нерациональные траты – 49,85 млн грн. Вместо того, чтобы навести порядок в финансовой деятельности "Украероруху" и обеспечивать дальнейший рост рынка авиаперевозок за счет предоставления лучших, чем в соседних странах, условий для перевозчиков, МИУ делает ставку на банальное увеличение сборов. Которые, в конечном итоге, ударят по интересам пассажиров, увеличив стоимость билетов", – отмечает портал.

В письме отмечается, что в итоге аэропорт Борисполь не сможет увеличить пассажиропоток в 2020 году – впервые за последние четыре года количество желающих работать на украинском рынке авиакомпаний уменьшится, а цены на билеты возрастут.

Представители каких именно авиакомпаний подписали письмо, "Подробности" не сообщают.