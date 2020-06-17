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Польша возобновила авиасообщение со странами ЕС, рейсы из Украины отменили

Польша разрешила рейсы из стран-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.

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В Украине с 15 июня восстановлено внешнее авиасообщение
В Украине с 15 июня восстановлено внешнее авиасообщение
Фото: depositphotos.com

Правительство Польши ограничило международное воздушное сообщение со странами которые не входят в Европейский союз. Соответствующие решение опубликовано в базе правительственных документов страны.

Сообщается, что ограничения будут действовать с 17 по 30 июня. 

Польша разрешила рейсы из стран-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.

Как сообщает Avianews, авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков, а Ryanair закрыла продажи билетов на маршрут Киев – Краков, которые должны были возобновить в июне.

Пассажирам перед бронированием билетов советуют учитывать то, что рейсы могут отменить из-за решения властей.

Страны Европейского союза выступили за продолжение ограничений на въезд граждан из третьих стран после 15 июня, почти все страны-члены поддержали продолжение закрытия границ на две недели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Теги: Киев, Польша, Великобритания, Варшава, Wizz Air, Европейский союз, Европа, ограничения, Краков, Ryanair, авиакомпания, продажа, пассажиры, авиасообщение
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