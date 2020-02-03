В Польше заявили о желании занять место Великобритании в ЕС

"Союз будет меньше с точки зрения численности населения, экономического потенциала, военной силы и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании", – сказал Чапутович.

Он также назвал начинающийся в понедельник визит в Польшу президента Франции Эммануэля Макрона после Brexit "символичным в том смысле, что он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании".

Польша является членом ЕС с 1 мая 2004 года. 24 января Европейская комиссия запустила санкционную процедуру против Польши из-за нового закона, который позволяет наказывать судей за критику правительства.

31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания вышла из Евросоюза.

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного Королевства из ЕС тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.