Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши из-за запрета польским судьям критиковать власть

23 января в парламенте Польши приняли закон, запрещающий судьям критиковать новые назначения судей или полномочия государственных органов. Президент Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф назвала документ “законом о затыкании рта“.



Европейская комиссия подала в суд из-за нового польского закона о судьях Фото: pixabay.com

Европейская комиссия 24 января обратилась в Суд Европейского союза с просьбой принять “промежуточные меры” в отношении Польши из-за нового закона, который позволяет наказывать судей за критику правительства. Об этом сообщила пресс-служба Суда ЕС в Twitter.

"Европейская комиссия подала заявление в Суд Европейского союза с просьбой принять временные меры против Польши из-за нового дисциплинарного режима для судей", — говорится в сообщении.

#RuleofLaw: the @EU_Commission has filed an application before the #ECJ requesting interim measures against #Poland regarding the new disciplinary regime for judges (C-791/19 R) — EU Court of Justice (@EUCourtPress) January 24, 2020

Поправки в законодательство, запрещающие судьям критически высказываться о реформах правительства и кадровых решениях в судебной системе, Сейм Польши одобрил 23 января. Президент Верховного суда Малгожата Герсдорф назвала документ “законом о затыкании рта“.

Для вступления документа в силу его должен подписать польский президент Анджей Дуда.

Законопроект также подвергся резкой критике со стороны Европейского союза, ООН, польских экспертов по правовым вопросам и оппозиции. В Брюсселе считают, что документ нарушает принципы ЕС и демократическое разделение власти.

В 2018 году Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы, предусматривавшей досрочный выход судей Верховного и Высшего админсудов на пенсию и необходимость получения согласия президента для назначения новых судей. Первый этап этой процедуры завершается подачей иска в Суд ЕС.

Тогда Польша пошла на уступки Брюсселю и отменила нововведения.