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В Польше судьям запретили критиковать правительство

23 января в парламенте Польши приняли закон, запрещающий судьям критиковать новые назначения судей или полномочия государственных органов, пишет Polskie Radio 24.

Сейм Польши принял закон, который запрещает судьям критиковать действия правительства
Сейм Польши принял закон, который запрещает судьям критиковать действия правительства
Фото: pixabay.com

Сейм Польши в четверг, 23 января, одобрил поправки в судебное законодательство, которые запрещают судьям критически высказываться о реформах правительства и кадровых решениях в судебной системе. Об этом сообщает издание Polskie Radio 24.

"За" проголосовали 234 депутата от правящей партии "Право и справедливость" (ПиС). "Против" – 211 оппозиционных депутатов, девять воздержались.

Закон ограничивает судебную власть в участии в любой общественной деятельности, которая может рассматриваться как политическая. Он также запрещает судьям критиковать новые назначения судей или полномочия государственных органов. Решение касается как персонала Верховного суда, так и общих и военных судов.

Как пишет Polskie Radio 24, поправка была принята 20 декабря 2019 года, но Сенат ее отклонил. Теперь же Сейм проголосовал против резолюции Сената, тем самым одобрив поправки. Следующий этап – подписание закона президентом Анджеем Дудой.

Как пишет Deutsche welle, президент Верховного суда Малгожата Герсдорф назвала документ "законом о затыкании рта". Данный законопроект также подвергся резкой критике со стороны Европейского союза, Организации Объединенных Наций, польских экспертов по правовым вопросам и законодателей оппозиции. По мнению аналитиков, закон может быть использован для подавления судей, которые критикуют правовые реформы правительства. Брюссель говорит, что этот закон нарушает принципы ЕС и демократическое разделение власти.

Теги: Польша, Анджей Дуда, суд
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