Польша закупит у США 32 истребителя F-35

Поставки истребителей F-35 в Польшу начнутся в 2024 году, каждый год страна будет получать от четырех до шести самолетов.

Польша закупит у США 32 истребителя пятого поколения F-35A для своих военно-воздушных сил. Соответствующий контракт был подписан 31 января, сообщает канал TVN24.

Стоимость заказа – $4,6 млрд. Поставки начнутся в 2024 году, каждый год Польша будет получать от четырех до шести самолетов.

Контракт в том числе включает расходы на обучение и поставку запчастей и расходных материалов, а также оборудование для наземного обслуживания. Договор, между тем, не предусматривает закупку вооружения для самолетов.

Президент Польши Анджей Дуда, который присутствовал на подписании контракта, сказал, что это "чрезвычайно важный день для польской военной авиации, для польских летчиков, для безопасности Республики Польша и для всей части Европы".

Госдепартамент США согласовал продажу Польше F-35 в сентябре 2019 года.