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Дуда, скорее всего, проигнорирует мероприятия в России к 10-й годовщине смоленской трагедии

Россия не хочет помогать в установлении причин смоленской катастрофы, в результате которой 10 лет назад погиб президент Польши Лех Качиньский, подчеркнул Анджей Дера, госсекретарь канцелярии нынешнего польского президента Анджея Дуды.

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Дуда (на фото) "не является сторонником поездок в Россию", сказал представитель его канцелярии Анджей Дера
Дуда (на фото) "не является сторонником поездок в Россию", сказал представитель его канцелярии Анджей Дера
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда, вероятно, не поедет в Россию на мероприятия, посвященные 10-й годовщине смоленской трагедии, в результате которой погибли тогдашний польский глава государства Лех Качиньский и 94 члена польской правительственной делегации. Об этом 1 февраля в эфире радиостанции RMF FM заявил госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера.

"Продолжаются переговоры в связи с напряженными польско-российскими отношениями. Рассматриваются разные варианты, но после того, что произошло 10 лет назад, думаю, президент не является сторонником поездок в Россию", – отметил он.

Дера добавил, что причины катастрофы до сих пор не установлены и Россия не помогает в расследовании крушения.

По словам чиновника, Польшу на памятных мероприятиях в Смоленске, вероятно, будет представлять правительственная делегация.

Польский правительственный Ту-154М разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В катастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский с супругой и 94 члена польской делегации.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.

3 апреля 2017 года стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.

В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля 2017 года, говорилось, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда. 14 октября 2017 года тогдашний министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что следствие обнаружило момент взрыва на самописце с самолета Качиньского.

В Следкоме РФ заявили, что проверяли версию о взрыве на борту самолета и не нашли подтверждений.

В апреле 2018 года польская правительственная подкомиссия заявила, что на борту самолета произошло по меньшей мере два взрыва.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России вернуть Польше обломки самолета Ту-154М. Россия отказалась это делать.

Теги: Россия, Польша, Смоленск, Лех Качиньский, Анджей Дуда, Смоленская катастрофа
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