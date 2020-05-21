В Антимонопольном комитете Украины призвали авиакомпании не вводить в заблуждение пассажиров

Авиаперевозчики распространяют информацию о возможности покупки авиабилетов на регулярные авиарейсы между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года, сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

АМКУ: Авиакомпании не указывают, что ограничения на осуществление рейсов могут быть продлены Фото: depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал авиаперевозчикам не распространять информацию о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба АМКУ.

"Такая информация авиакомпаний может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности", – говорится в заявлении.

По имеющейся в комитете информации, авиаперевозчики распространяют информацию о возможности покупки авиабилетов на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на осуществление рейсов могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным.

Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям только две опции "изменить бронирование" и "обменять билет на промокод". В АМКУ отметили, что возмещения стоимости перевозки, которой могли бы воспользоваться пассажиры для возврата средств за неиспользованные билеты в связи с отменой рейсов, форма обратной связи не предусматривает.

"Значит, пассажирам предоставляется неполная информация, замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами, о возможности реализации их прав в полном объеме", – говорится в сообщении.

Среди авиакомпаний, которые распространяли соответствующую информацию:

Wizz Air – открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая 2020 года.

"Международные авиалинии Украины" – предлагала забронировать билетыс 23 мая 2020 года на значительное количество рейсов. Согласно онлайн-табло компании были запланированы как международные, так и внутренние рейсы.

Czech Airlines – сообщила на собственном сайте о том, что с 24 мая 2020 года возобновит рейсы в Киев (семь рейсов в неделю), а с 25 мая 2020 года – до Одессы (три рейса в неделю).

Lufthansa – планировала частично возобновить перевозки с Украины с 1 июня. Можно было забронировать билеты рейсы из Киева в Берлин и Франкфурт.

Ryanair – предлагала на июнь бронирование только до Германии и Литвы.

Swiss – планировала открыть регулярные авиарейсы из Цюриха до Киева с 21 июня 2020 года.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина с 16 марта решила закрыть границу для иностранцев, а с полуночи 17 марта – прекратить регулярное авиасообщение. 14 марта МАУ сообщила, что выполнит решение украинских властей и прекратит регулярные рейсы с 00.00 17 марта.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы, а также летние площадки кафе.

На заседании 20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.