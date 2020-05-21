В Антимонопольном комитете Украины призвали авиакомпании не вводить в заблуждение пассажиров

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал авиаперевозчикам не распространять информацию о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба АМКУ.
"Такая информация авиакомпаний может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности", – говорится в заявлении.
По имеющейся в комитете информации, авиаперевозчики распространяют информацию о возможности покупки авиабилетов на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на осуществление рейсов могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным.
Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям только две опции "изменить бронирование" и "обменять билет на промокод". В АМКУ отметили, что возмещения стоимости перевозки, которой могли бы воспользоваться пассажиры для возврата средств за неиспользованные билеты в связи с отменой рейсов, форма обратной связи не предусматривает.
"Значит, пассажирам предоставляется неполная информация, замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами, о возможности реализации их прав в полном объеме", – говорится в сообщении.
Среди авиакомпаний, которые распространяли соответствующую информацию:
Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.
Из-за пандемии коронавируса в мире Украина с 16 марта решила закрыть границу для иностранцев, а с полуночи 17 марта – прекратить регулярное авиасообщение. 14 марта МАУ сообщила, что выполнит решение украинских властей и прекратит регулярные рейсы с 00.00 17 марта.
Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы, а также летние площадки кафе.
На заседании 20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.
По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.