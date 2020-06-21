Turkish Airlines в июле возобновит авиарейсы в Украину

Авиакомпания Turkish Airlines расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку.

Turkish Airlines намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю Фото: EPA

Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля. Об этом сообщает Avianews.

Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу – семь раз в неделю и во Львов – пять раз в неделю. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

По информации издания, помимо этого, авиакомпания расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку, что увеличит возможности для стыковок через Стамбул.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.