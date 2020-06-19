Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Львовский аэропорт начал принимать первые после карантина рейсы – Криклий

Аэропорт Львов возобновил рейсы по направлениям Львов – Берлин, Дортмунд – Львов, Львов – Дортмунд и Берлин – Львов.

Украина возобновила внешнее авиасообщение 15 июня
Украина возобновила внешнее авиасообщение 15 июня
Фото: Владислав Криклій / Telegram

Международный аэропорт Львов 19 июня возобновил авиасообщение и начал принимать и отправлять первые рейсы после карантина. Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что аэропорт возобновил, в частности, рейсы по направлениям Львов – Берлин, Дортмунд – Львов, Львов – Дортмунд и Берлин – Львов.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 9 июня рассказал, что Украина рассчитывает на возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Теги: Львов, Берлин, аэропорт, карантин, Владислав Криклий, Дортмунд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
  "Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
  "Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS