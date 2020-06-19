Львовский аэропорт начал принимать первые после карантина рейсы – Криклий

Аэропорт Львов возобновил рейсы по направлениям Львов – Берлин, Дортмунд – Львов, Львов – Дортмунд и Берлин – Львов.

Международный аэропорт Львов 19 июня возобновил авиасообщение и начал принимать и отправлять первые рейсы после карантина. Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что аэропорт возобновил, в частности, рейсы по направлениям Львов – Берлин, Дортмунд – Львов, Львов – Дортмунд и Берлин – Львов.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 9 июня рассказал, что Украина рассчитывает на возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.