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Польская авиакомпания LOT в июле возобновит рейсы в Киев, Львов и Одессу

Крупнейшая авиакомпания Польши LOT объявила о возобновлении авиарейсов на европейских направлениях с 15 июля.

Как пишет "Польське радіо", среди прочего в июле будут возобновлены полеты в Киев, Львов и Одессу. Регулярные пассажирские авиарейсы в Польше были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса. С 1 июня LOT возобновил выполнение внутренних авиарейсов.

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