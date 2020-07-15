В Виннице женщина родила под стенами роддома, который закрыли из-за COVID-19

Жительница Винницы Алена Бабич родила сына на столе для ремонтных работ, который она нашла под зданием роддома.

Жительнице Винницы Алене Бабич пришлось рожать под стенами роддома, который закрыли из-за вспышки COVID-19. Лечащий врач не предупредил женщину об этом, сообщает издание "33-й канал".

"28 июня утром у меня начались легкие схватки. Не ставила цель ехать в роддом, потому что имела опыт предыдущих родов, когда приходилось долго ждать. Около трех часов дня схватки стали сильнее. Через час муж Владимир повез меня в роддом №1. Пока парковал машину и нес сумки, я стояла у входа и давила на звонок. Но никто не отвечал, двери закрыты", – рассказывает женщина.

В этот момент схватки стали очень болезненными, так что Бабич решила рожать прямо на месте – она расположилась на столе для строительных работ, расположенном под стенами здания. Роды у женщины принял ее муж.

"Когда появилась головка, процесс почему-то затормозился. За считанные секунды малыш с красного стал синим, тогда почернел. Владимир (так зовут мужа женщины. – "ГОРДОН") не растерялся, аккуратно взял ребенка за плечо – и он оказался у него на руках. К счастью, сразу закричал и самостоятельно дышал", – отмечает родильница.

Спустя десять минут к ним вышли работники роддома – они удивились, что пара приехала сюда рожать, так как заведение было закрыто из-за COVID-19.

"Я ответила, что не знала этого и врач, которая меня вела, ничего не сообщила. После этого меня таки забрали в палату, там отрезали пуповину, изъяли плаценту и оказали помощь", – рассказала женщина.

Бабич отметила, что не планирует жаловаться на роддом или его сотрудников. Она также добавила, что с ребенком все хорошо, у нее родился мальчик, которого назвали Филипп.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.