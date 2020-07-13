Ученые выяснили, что количество антител у переболевших COVID-19 со временем уменьшается

У людей, переболевших коронавирусной болезнью, нет длительного иммунитета к вирусу, к такому выводу пришли ученые из Германии, Китая и Великобритании. Этот факт может поставить под сомнение долгосрочную эффективность возможной вакцинации.

Исследования, проведенные медиками больницы "Швабинг" в немецком Мюнхене показали, что количество антител, появляющихся в организме человека после перенесенного COVID-19, со временем уменьшается. По мнению исследователей, этот факт может поставить под сомнение долгосрочную эффективность возможной вакцинации. Об этом 12 июля сообщил телеканал ZDF со ссылкой на главного врача инфекционной клиники Клеменса Вендтнера.

По его словам, анализы крови первых пациентов с коронавирусом, которые проходили лечение в клинике в январе, показали явное снижение количества антител. Такой результатат продемонстрировали анализы четырех из девяти пациентов.

Вендтнер считает, что результаты этих исследований говорят о возможном повторном заражении.

Китайские исследователи ранее также обнаружили, что количество антител через два месяца резко уменьшилось у пациентов с бессимптомным течением, но такие показатели фиксировали и у других переболевших, сообщило издание Nature Medicine.

Британские ученые пришли к аналогичному выводу, сообщает издание The Guardian. Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали иммунный ответ более 90 пациентов и пришли к выводу, что максимальное количество антител появляется в организме через три недели после выявления симптомов. После этого их количество начинает быстро падать.

Проведенные исследования показали, что после болезни 60% людей имели сильный иммунитет к COVID-19, но уже через три месяца только 17% сохранили такой же уровень сопротивляемости болезни. Количество антител сократилось в 23 раза, у некоторых переболевших их не удалось обнаружить.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,1 млн вылечились, а более 569,1 тыс. умерли.