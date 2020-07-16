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Евросоюз представил план борьбы с COVID-19

Европейская комиссия 15 июля представила краткосрочный план по сдерживанию и профилактике COVID-19 в странах ЕС. В числе первоочередных мер – бесперебойная поставка средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования.

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Комплекс мер направлен на противодействие возможным вспышкам COVID-19
Комплекс мер направлен на противодействие возможным вспышкам COVID-19
Фото: ЕРА

Европейская комиссия (ЕК) 15 июля представила краткосрочный план по сдерживанию и профилактике COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте комиссии.

Основное внимание в плане ЕК уделяется тестированию и отслеживанию контактов больных, наблюдению за состоянием здоровья населения и расширению доступа к услугам здравоохранения. Комиссия обещает быстро наладить бесперебойную поставку средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования в страны Евросоюза.

Государственные органы здравоохранения, согласно плану, займутся сегментированием кластеров заражений и сдерживанием распространения вспышки COVID-19.

Отдельно в плане обозначена поддержка уязвимых групп (пожилые люди, инвалиды и малоимущие), а также борьба с заболеваемостью сезонным гриппом.

"Комплекс мер направлен на противодействие возможным вспышкам COVID-19. Опираясь на уроки прошлых месяцев, мы планируем избежать импровизаций, укрепить готовность на всех фронтах, облегчить путь к экономическому и социальному восстановлению ЕС", – сказал вице-президент ЕК по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес отметила, что страны ЕС долгое время боролись с пиком коронавируса.

"Мы прошли долгий путь борьбы с COVID-19, но вирус все еще есть. Бдительность, готовность и координация позволят предотвратить вспышки [коронавирусной инфекции]. Сегодня мы призываем к активным и совместным действиям по защите наших граждан и будем поддерживать государства [члены Евросоюза]", – сказала Кириакидес.

Лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса 18 марта. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов. 

Евросоюз 1 июля открыл внешние границы для жителей 14 стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Украина в этот список не вошла. В список стран, жителям которых организация не разрешила въезд, помимо Украины, попали США и Бразилия.

Список стран, с которыми Евросоюз открывает свои внешние границы, планировалось пересматривать раз в две недели.

Теги: Европейская комиссия, лекарства, Евросоюз, Стелла Кириакидес, Маргаритис Схинас, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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