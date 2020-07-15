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Американские исследователи заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Потенциальная вакцина от коронавирусной инфекции вызвала иммунный ответ у всех добровольцев, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале New England Journal of Medicine.

В США сообщили об успешном завершении одного из этапов испытания вакцины от коронавируса
В США сообщили об успешном завершении одного из этапов испытания вакцины от коронавируса
Фото: EPA

Потенциальная вакцина от коронавирусной инфекции компании Moderna (США) успешно прошла испытания на небольшой группе добровольцев. Об этом говорится в статье о результатах исследований, опубликованной 14 июля в журнале The New England Journal of Medicine.

В исследовании участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

"Вакцина mRNA-1273 вызвала иммунные ответы у всех участников. Кроме того, не было выявлено никаких проблем, ограничивающих испытания", – сказано в материале. В то же время у половины участников вакцина вызывала побочные эффекты в легкой или умеренной степени, такие как слабость, озноб, головная боль и боль в месте инъекции, Побочные эффекты, возникшие у более половины участников, включали усталость, озноб, головную боль, миалгию и боль в месте инъекции, миалгия (боль в мышцах).

Как пишет портал Business Wire со ссылкой на гендиректора компании Moderna Стефана Бансела, в конце июля должна начаться третья фаза клинических испытаний mRNA-1273.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери ранее сообщал, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях.

Теги: лекарства, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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