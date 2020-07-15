Французская компания Sanofi договаривается с Евросоюзом о поставках 300 млн доз вакцины от COVID-19

Президент французской фармацевтической компании Sanofi Оливье Божийо в комментарии французскому телеканалу BFMTV сказал, что в настоящее время разрабатывается две вакцины против COVID-19. Он уверен, что Sanofi способна производить до миллиарда доз вакцины в год.

Sanofi прогнозирует, что вакцина от коронавируса появится в продаже в начале 2021 года Фото: ЕРА

Французская фармацевтическая компания Sanofi ведет переговоры с Европейским союзом о поставках 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса, сообщает французский телеканал BFMTV.

Sanofi в настоящее время разрабатывает две вакцины против COVID-19.

По словам президента компании Оливье Божийо, аналогичные партнерские сделки готовятся и с другими странами, в частности с США и Великобританией. Божийо заявляет, что компания способна производить до миллиарда доз в год.

Государственный секретарь министерства экономики и финансов Франции Агнес Паннье-Рунакер считает, что благодаря этой договоренности фармацевтические группы в будущем наладят производство вакцин от COVID-19. По ее словам, производство вакцины такого масштаба приведет к резкому реинвестированию в фармацевтическую промышленность Европы.

Клинические испытания вакцины, о которой ведутся переговоры с ЕС, должны пройти в сентябре текущего года. Ожидается, что для продажи вакцина будет доступна в начале 2021 года.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери ранее сообщал, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях.