Количество инифицированных коронавирусом в Бразилии превысило 2 млн, за сутки заразилось более 45 тыс. человек

Бразилия входит в тройку стран, где зафиксировано наибольшее число инифицированных коронавирусом, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции в мире.

От коронавирусной инфекции в Бразилии уже вылечилось почти 1,3 млн человек Фото: EPA

Количество зараженных коронавирусом в Бразилии, по официальным данным, 16 июля превысило 2 млн человек.

Как сообщило министерство здравоохранения страны, сейчас в Бразилии коронавирус официально подтвержден у 2 012 151 человека (+45 403 за сутки).

От коронавирусной инфекции COVID-19 уже вылечилось 1 296 328 жителей Бразилии, а умерло – 76 688, в том числе 1322 – за последние сутки.

Издание G1 отметило, что 1 млн заражений коронавирусом в Бразилии был зарегистрирован спустя четыре месяца после начала эпидемии, это количество удвоилось всего за 27 дней.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания во всех странах, Бразилия занимает второе место в мире по количеству инфицированных. На первом месте США, где 3,58 млн заражений, на третьем – Индия (1 млн), на четвертом – Россия (751,6 тыс.), на пятом – Перу (341,6 тыс.).

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 июля, по информации Университета Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли.