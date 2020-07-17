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Кличко сообщил о рекордном количестве выздоровевших от коронавируса в Киеве

С начала пандемии в Киеве от коронавируса выздоровели 2320 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы семь человек
По словам Кличко, за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы семь человек
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за прошедшие сутки в столице выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом. Об этом он рассказал в ходе ежедневного брифинга, посвященного эпидемической ситуации. Трансляция велась на странице Кличко в Facebook.

По его словам, за прошедшие сутки в Киеве коронавирусная инфекция была подтверждена у 76 человек, среди них восемь детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет. Госпитализированы семь человек, остальные проходят лечение дома под присмотром медиков. Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 6689.

"Выздоровели за прошедшие сутки 160 человек. Это самое большое количество за весь период пандемии", – сказал Кличко.

Мэр добавил, что в городе с начала эпидемии выздоровели 2320 человек.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/291812218688135/

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли. 

По состоянию на 17 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 57 264 человека, 1456 из них умерли, 29 769 выздоровели. Киев занимает второе место по числу подтвержденных случаев, уступая только Львовской области (7754 заболевших).

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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