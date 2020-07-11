Кличко: В Киеве количество инфицированных COVID-19 увеличивается

В Киеве зафиксировали 6115 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, 125 из них – за последние сутки, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За последние сутки в Киеве коронавирную инфекцию COVID-19 зафиксировали еще у 125 человек. Об этом 11 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

“Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще у 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка, которой семь лет. Также 61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет и шесть мальчиков от четырех до 14 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

Кличко отметил, что в больницы госпитализировали восемь пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего выздоровело 2058 жителей столицы (+25 за сутки).

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 36. В Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах – по 14 случаев.