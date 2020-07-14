В Киеве еще у 112 человек подтвердили COVID-19

Всего за время пандемии в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди них выздоровели 2124 человека и умерли 125.



По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека Фото: depositphotos.com

За сутки у 112 жителей Киева подтвердили COVID-19, среди них восемь медиков. Один человек умер. Об этом 14 июля в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди заболевших за сутки – 50 женщин (от 20 до 79 лет), четыре девочки (от четырех до 15 лет), 56 мужчин (от 22 до 84 лет) и двое мальчиков (12 и 16 лет). За сутки в Киеве госпитализировали девять больных, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком районе – 31, в Деснянском – 21 и в Днепровском районе – 14.

Всего за время пандемии в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди них выздоровели 2124 человека и умерли 125.