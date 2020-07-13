За выходные в Киеве закрыли три развлекательных заведения из-за нарушений карантина

За прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и "Муниципальной охраны" совместно с полицией проверили более тысячи ресторанов и кафе, магазинов и рынков Киева на предмет нарушения карантина.

За прошедшие выходные закрыли еще три развлекательных заведения из-за нарушений регламента работы во время карантина. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кличко отметил, что за прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и "Муниципальной охраны" совместно с полицией проверили более тысячи ресторанов и кафе, магазинов и рынков Киева и составили 446 протоколов о нарушениях.

"Также в эти выходные в столице закрыли еще три развлекательных заведения. А на прошлой неделе, как я уже говорил, в Киеве закрыли четыре ночных клуба", – добавил он.