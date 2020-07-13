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В Киеве COVID-19 подтвердили еще у 56 человек

Всего в столице за время пандемии уже 6238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 612 человек
За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 612 человек
Фото: depositphotos.com

За сутки в Киеве COVID-19 подтвердили у 56 человек, четверо из них – медики. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди заболевших за сутки: 21 женщина (от 21 до 75 лет), одна девочка 12 лет, 31 мужчина (от 19 до 80 лет) и трое мальчиков (от четырех до 17 лет). Девять человек госпитализировали, другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в столице за время пандемии уже 6238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки выздоровел 51 человек. Всего коронавирус преодолели 2109 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (13), в Шевченковском (11) и  Днепровском (семь) районах", – сказал Кличко.

Также он отметил, что в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных.

"Как говорят специалисты, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Также сегодня почти 50% исследований делают в частных лабораториях, которые в выходные дни не работают", – отметил Кличко.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 612 человек. Это наименьшее за шесть дней количество новых случаев: накануне было зарегистрировано 678, а до этого в течение четырех дней фиксировали не менее 800 случаев.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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