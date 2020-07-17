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Правительство Израиля ужесточило карантинные меры

Если в Израиле немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных в больницах вырастет в восемь раз, заявил премьер-министр страны Бениамин Нетаньяху.

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В правительстве заявили, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением
В правительстве заявили, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением
Фото: ЕРА

В Израиле в ночь на 17 июля члены правительства на специальном совещании одобрили введение новых ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных в больницах Израиля вырастет в восемь раз.

Так, с вечера сегодняшнего дня вступят в силу следующие ограничения: будут закрыты спортивные залы и спортивные студии, за исключением объектов, используемых для спорта высоких достижений; для посетителей закроются рестораны и кафе, работать будет только доставка; рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости; запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 10 человек, и на открытом воздухе – 20 человек.

Кроме того, усиливаются ограничения в шаббат (с вечера пятницы до утра воскресенья). В это время не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты. Запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. 

В будние дни на 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях; будут закрыты столовые на предприятиях.

Что касается системы образования, окончательного решения по новым ограничениям пока не принято.

В министерстве здравоохранения Израиля заявили, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 июля, коронавирусом в мире заразилось 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли. В Израиле коронавирусом инфицировано 46 546 человек, 387 умерли. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Теги: Израиль, правительство, Биньямин Нетаньяху, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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