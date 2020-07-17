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В Минздраве рассказали, когда Евросоюз откроет границы для Украины

Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев не будет превышать 460–480 больных COVID-19 в сутки, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Степанов: Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе
Степанов: Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе
Фото: Максим Степанов / Facebook

Страны Евросоюза смогут открыть границы для Украины, когда среднесуточный прирост новых больных COVID-19 не будет превышать 480 человек. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460–480 больных в сутки, тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", – сказал министр.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля. 

Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений. Однако 11 июля эта страна приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности для Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что для украинцев открыты 23 страны мира, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264, из них скончалось 1456 человек, вылечилось – 29 769 больных.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли. 

    Теги: карантин, Европейский союз, Максим Степанов, границы
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