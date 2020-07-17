В Киевской области ужесточили карантин – ограничили работу развлекательных заведений

С 17 июля в Киевской области будет ограничено проведение культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных мероприятий. Такое решение было принято по итогам заседания Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С сегодняшнего дня в Киевской области ужесточаются карантинные ограничения, связанные с распространением коронавируса. Они будут связаны с работой развлекательных заведений, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Такое решение было принято по итогам заседания Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) с наполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одного лица на 5 м² площади здания, время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23.00 и до 7.00", – говорится в сообщении.

Будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозке пассажиров, работы общепита, а также развлекательных заведений в ночное время суток.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабинет Министров Украины ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. С 22 июня Кабмин разрешил местным властям открывать заведения питания и размещения.

По состоянию на утро сегодняшнего дня общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1456 человек, вылечилось 29 769 больных.