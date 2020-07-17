Ограничения, введенные РФ в Крыму из-за COVID-19, нарушают права человека – МИД Украины

В МИД Украины обратили внимание, что проживающие в оккупированном Россией Крыму украинцы, которые отказались от паспорта России, не могут вернуться на полуостров после пересечения админграницы с материковой частью Украины.

Россия нарушает права человека, под видом борьбы с коронавирусной инфекцией ограничивая передвижения украинцев в оккупированном ею Крыму. Об этом 16 июля заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает факты нарушения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым (Украина), вызванные введенными Российской Федерацией ограничительными мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты объяснили, что украинцам, которые проживают на оккупированном полуострове и которым незаконно и принудительно выдали российские паспорта, "разрешен только одноразовый выезд за пределы временно оккупированной территории, чем ограничивается их право на свободу передвижения".

"Жители Крыма, которые отказались от получения паспорта РФ, считаются иностранцами и могут только уехать без возможности возвращения в Крым. Такие ограничения, установленные российской оккупационной властью, противоречат нормам международного права... что никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну", – подчеркивается в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что оккупационные власти не вводили санитарные ограничения на сообщение с регионами самой РФ, которые существенно поражены COVID-19, "в частности авиасообщение с Москвой не прекращалось".

"Проводились массовые военные и пропагандистские мероприятия, включая обучение, боевую подготовку, строительство в районе бухты Омега и в аэропорту Бельбек, что стало центром распространения инфекции, парад по случаю 75-летия Победы 24 июня в Симферополе", – напомнили в МИД Украины.

Дипломаты считают, что такой режим передвижения "создает существенные препятствия для молодежи, выбирающей украинское высшее образование".

"Абитуриенты, которые выезжали на материковую часть Украины для сдачи экзаменов или предоставления документов для поступления в высшие учебные заведения, а также родители, которые их сопровождали, после возвращения в Крым и до окончания карантина не смогут покинуть временно оккупированную территорию. Очевидно, что введенные под предлогом борьбы с распространением новой коронавирусной болезни ограничения являются противоправными, искусственными и направленными на дальнейшую изоляцию временно оккупированных территорий от Украины, консолидацию оккупации, продолжение дерзкого нарушения норм международного права", – сказано в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что "РФ обязана выполнять нормы международного права, в том числе прекратить практику навязывания российского гражданства, обеспечить защиту жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий и прекратить дальнейшее наступление на права человека под предлогом карантинных мероприятий".

С 15 июля оккупационная администрация Крыма отменила прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих админграницу с материковой Украиной. В офисе омбудсмена объяснили, что для въезда на территорию оккупированного полуострова необходимо иметь при себе документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.