Для пересечения админграницы с Крымом понадобится результат ПЦР-тестирования – офис украинского омбудсмена

ПЦР-тест, результат которого необходим для пересечения админграницы с оккупированным Крымом, должен быть сделан не больше чем за три дня до поездки на полуостров, отметили в офисе украинского омбудсмена.

Для пересечения административной границы с оккупированным Крымом гражданам понадобится результат ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 июля проинформировал офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"С 15 июля 2020 года оккупационной администрацией РФ, действующей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, отменено прохождения 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону временно оккупированного полуострова. Для въезда на территорию временно оккупированного Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР", – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена подчеркнули, что "тест должен быть сделан не более чем за три дня до прибытия на территорию полуострова".

"В случае отсутствия такого документа граждане должны в течение трех дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства", – объяснили в ведомстве.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Из-за коронавируса работа пунктов пропуска на территорию Крыма была приостановлена 17 марта. 15 июня сообщалось, что работа всех контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе оккупированного Крыма и Херсонской области восстановлена.

По данным на 15 июля, на подконтрольной правительству Украины территории зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.