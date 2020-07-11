В аэропортах Киева и Львова пассажиры будут проходить ПЦР-тестирование – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что занимается ускорением процесса установления ПЦР-лабораторий в аэропортах Киева и Львова.

Прибывшим в Украину пассажирам будут проводить тесты в мобильных лабораториях Фото: depositphotos.com

Пассажирам, прибывшим в Украину через аэропорты Львова и Киева, будут делать ПЦР-тесты на коронавирус в здании аэровокзалов, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины 11 июля.

В случае отрицательного результата пассажиры смогут не проходить самоизоляцию.

Криклий подчеркнул, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в двух аэропортах. Он провел переговоры с Министерством цифровой трансформации о рассмотрении возможности привязки выдачи результатов тестирования в приложении "Дій вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров и предотвратит скопление людей у лабораторий, отмечено в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.