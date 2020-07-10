Врач рассказал, какой анализ на COVID-19 лучше сделать – ПЦР или ИФА

ПЦР-тест на коронавирус точно определяет, инфицирован ли человек коронавирусом, ИФА-тест показывает, переболел ли он, рассказал инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

Инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 (она является базовой для больных с COVID-19) Евгений Дубровский во время прямой линии издания "Факты" 9 июля заявил, что для выявления коронавирусной инфекции лучше сдать два анализа – ПЦР и ИФА.

"Правильно будет сделать оба. ПЦР, при котором берут мазок из носа или горла, точно определяет, заразен ли человек. ИФА показывает, переболел ли он. Если на пятый-шестой день болезни выявлены титры антител М, то человек еще болеет. Антитела G называют антителами памяти: они говорят о прошедшей болезни", – отметил Дубровский.

Он рассказал, что есть множество бессимптомных форм, которые люди переносят легко, даже не зная об этом.

"Они не заразны. Так считают многие исследователи. Возможно, человек с бессимптомной формой опасен только при близком контакте – пользовании общей посудой, поцелуях", – подчеркнул врач.

Он высказал мнение, что в Украине невозможен "итальянский сценарий" развития эпидемии.

"Хотя количество заразившихся имеет тенденцию к увеличению, коэффициент летальности пропорционально не вырос. Это говорит о том, что молодые люди с крепким иммунитетом с вирусом справляются. Умирают тяжелые больные – те, для которых опасна любая инфекция: диабетики с высоким уровнем сахара в крови, не поддающимся коррекции, страдающие онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные, лежачие сердечники и другие с такими же серьезными заболеваниями", – добавил Дубровский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 819 человек. Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043. Скончалось 1345 человек, вылечилось 24 800.