Украина не собирается привлекать Россию к переговорам по деоккупации Крыма – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Киев сможет создать международную площадку для переговоров по деоккупации Крыма.

Украина не намерена привлекать Россию к переговорам по деоккупации Крыма. Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В 2014 году допустили ошибку, не создав стабильную переговорную площадку и формат по Крыму. Я понимаю, почему это произошло. На Донбассе бурлила война, и все внимание было приковано туда. Но надо честно сказать, что это была ошибка. Сейчас очень трудно создавать формат. Тем не менее мы взялись за эту задачу, и я убежден, что мы ее выполним. Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет", – отметил он.

По словам Кулебы, эта площадка должна выполнять три функции.

"Первая – помогать нам держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня. Вторая – координировать усилия максимального количества участников, обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционную политику в отношении России в связи с этим. Третья – там должен быть очень важный сегмент, это защита прав человека на оккупированном полуострове. Нынешние механизмы защиты, к сожалению, исчерпали свои силы. Возможно, нам даже нужно разрабатывать какие-то специальные механизмы конкретно для Крыма. Это будет сложно, но мы должны начать этот разговор, и вот как раз эта платформа позволит нам это сделать", – заявил министр.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

США, Евросоюз, Канада и другие западные страны в связи с оккупацией ввели против России несколько пакетов санкций.