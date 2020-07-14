Спикер Госдумы РФ собрался требовать экстрадиции иностранных политиков, которые не признают оккупацию Крыма

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин решил, что иностранные политики, которые не признают незаконную аннексию Крыма и требуют вернуть полуостров под контроль Украины, "могут быть экстрадированы в Россию для суда".

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин 14 июля заявил, что принятие законопроекта об ответственности за попытки отчуждении от России части ее территории позволит привлекать к ответственности иностранных политиков, которые, например, требуют вернуть оккупированный Крым Украине.

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну", – цитирует Володина РБК.

Почему Володин решил, что иностранные государства, не признающие оккупацию Крыма, удовлетворят экстрадиционные запросы России, из его заявления неясно.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

США, Евросоюз, Канада и другие западные страны в связи с оккупацией ввели против России несколько пакетов санкций.