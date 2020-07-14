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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Избиения, удары электрическим током, удушение". В Крыму правоохранители пытают задержанных, чтобы выбить показания – доклад ООН

Никого из силовиков в аннексированном Крыму не привлекали к ответственности за пытки задержанных, говорится в докладе ООН.

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В оккупированном Россией Крыму по политически мотивированным делам удерживают 94 человека
В оккупированном Россией Крыму по политически мотивированным делам удерживают 94 человека
Фото: depositphotos.com

Сотрудники ФСБ РФ и других правоохранительных органов в аннексированном Крыму применяют пытки с целью заставить людей давать показания. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН по Крыму, сообщила 13 июля на своей странице в Facebook мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

"С целью заставить давать показания сотрудники ФСБ России и других правоохранительных органов в Крыму применяют к жертвам избиения, удары электрическим током и удушение, говорится в недавно опубликованном докладе генерального секретаря ООН по Крыму. Ни в одном случае пыток и жестокого обращения, зафиксированных в Крыму нашей миссией, виновные лица не были привлечены к ответственности. Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления каких-либо обвинений", – говорится в сообщении.

Риск пыток и жестокого обращения особенно высок в случае произвольных арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром.

"В документированных случаях после поступления пострадавших в Симферопольское СИЗО или изоляторы временного содержания медицинский персонал обычно отказывал им в осмотре и фиксации имеющихся у них телесных повреждений. Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов", – отметили в миссии.

Там напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не предусматривает никаких исключений.

"Мы напоминаем, что непривлечение к ответственности за серьезные нарушения прав человека продолжает наносить боль и страдания жертвам", – говорится в сообщении мониторинговой миссии ООН.

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/posts/1646636908835679

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В оккупированном Россией Крыму по политически мотивированным делам удерживают 94 человека, об этом 23 июня заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Теги: Россия, Крым, ООН, СИЗО, ФСБ, аннексия, пытки, жертвы, пострадавшие, избиение, Тамила Ташева
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