COVID-19 в Украине за сутки подтвердили у 829 человек

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на 22 июля.
Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 60 995.
За последние 24 часа вылечились от коронавирусной инфекции 973 человека.
Скончались в Украине за сутки 16 больных с COVID-19. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 1534.
Согласно данным СНБО, больше всего случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской области (8353) и в Киеве (7166), меньше всего – в Луганской области (110).
21 июля сообщалось о выявлении в Украине 673 новых случая COVID-19 за сутки.