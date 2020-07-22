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COVID-19 в Украине за сутки подтвердили у 829 человек

По данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, количество вылечившихся от коронавирусной инфекции за сутки превышает число зарегистрированных за то же время случаев COVID-19.

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COVID-19 в Украине за сутки подтвердили у 829 человек / ГОРДОН

Фото: ЕРА

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на 22 июля.

Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 60 995.

За последние 24 часа вылечились от коронавирусной инфекции 973 человека.

Скончались в Украине за сутки 16 больных с COVID-19. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 1534.

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua
Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Согласно данным СНБО, больше всего случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской области (8353) и в Киеве (7166), меньше всего – в Луганской области (110).

21 июля сообщалось о выявлении в Украине 673 новых случая COVID-19 за сутки.

Теги: эпидемия, СНБО, жертвы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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