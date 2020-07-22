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ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Луцке захватывали заложников, в Конституционный Суд Украины пожаловались на закон о НАБУ. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 21 июля.

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Заложников освободили около 22.00
Заложников освободили около 22.00
Фото: ЕРА

Захват заложников в Луцке

Утром в центре Луцка Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины, в частности, одного задержали в Харькове.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, Служба безопасности Украины – по статье о теракте.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

В КСУ пожаловались на закон о НАБУ

50 народных депутатов Украины, представляющие преимущественно "Оппозиционную платформу – За жизнь", обратились в Конституционный Суд Украины с просьбой проверить конституционность ряда положений закона о Национальном антикоррупционном бюро. Нардепы, в частности, обращают внимание на полномочия президента при назначении руководителей НАБУ.

На Донбассе погиб украинский военнослужащий

Сегодня по состоянию на 17.00 боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, ранив при этом двух военнослужащих. Позже один из пострадавших умер в больнице.

Также 21 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело украинского военного, который, вероятно, был ранен 13 июля в "серой зоне" у Зайцево Донецкой области.

Парламент Египта согласился на отправку войск в Ливию

Парламент Египта разрешил президенту Абдулу Фаттаху ас-Сиси отправить войска в Ливию защищать национальную безопасность страны от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов.

Суд продлил расследование изнасилований в Кагарлыке

Голосеевский райсуд Киева принял решение продлить до шести месяцев срок расследования Государственным бюро расследований изнасилования в Кагарлыке Киевской области, в деле о котором фигурируют полицейские.

COVID-19 в Украине и мире

Количество жителей Украины, инфицированных коронавирусом, достигло 60 166. За последние сутки выявлено 673 новых случая. Скончалось 20 человек. Общее число летальных исходов – 1518.

В мире коронавирусная инфекция зафиксирована уже почти у 14,8 млн человек.

Суд в Гааге дал РФ больше времени на ответ на иск Украины

Международный суд ООН продлил на четыре месяца срок подачи Москвой ответа на иск "Украина против России". РФ просила продлить на 12 месяцев, Украина была против продления.

Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе

На внеочередном заседании Верховная Рада не поддержала три постановления об отмене результатов голосования за законопроект о легализации игорного бизнеса. Теперь спикер парламента Дмитрий Разумков имеет право подписать документ и направить его на подпись Зеленскому.

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, Антон Геращенко, Международный суд ООН, война в Украине, КСУ, НАБУ, война на Донбассе, суд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Кагарлык, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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