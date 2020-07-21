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ПРОИСШЕСТВИЯ

Дважды судимый. Геращенко рассказал, по каким статьям сидел "луцкий террорист"

Максим Кривош, удерживающий заложников в Луцке, был дважды приговорен к тюремному заключению – в 1994 и 2005 годах. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

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Террорист и заложники находятся в автобусе
Террорист и заложники находятся в автобусе
Фото: suspilne.media

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

17 июня 1994 года Луцкий городской суд вынес ему приговор по ч. 2 ст. 142 (разбой), ч. 2 ст. 143 (мошенничество), ч. 2 ст. 144 (вымогательство) и ч. 1, 3 ст. 222 (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины.

7 ноября 2005 года Луцкий горрайонный суд вынес приговор по ч. 1 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

По информации Геращенко, Кривош родился 6 ноября 1975 года в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации. Ранее СМИ писали, что он уроженец Луцка.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3132551840164975

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником, который называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте".

Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию о событиях в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Луцк, автобус, Антон Геращенко, мошенничество, приговор, вымогательство, разбой, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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