Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений ведомства в ситуации с захватом заложников.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вылетел в Луцк, где сегодня вооруженный мужчина захватил заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Министр МВД Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия с захватом заложников. На месте работают сотрудники специальных подразделений Национальной полиции Украины и Национальной гвардии", – говорится в сообщении.

Шкиряк добавил, что главным приоритетом правоохранителей является сохранение и защита жизни людей.

Утром 21 июля неизвестный в Луцке захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. На автобусе табличка "Берестечко – Красиловка". К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Около 10.20 были слышны громкие выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником.

Мужчина, который захватил около 20 человек в автобусе в центре Луцка, называет себя Максим Плохой, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.