Захват заложников в Луцке. Вооруженный мужчина удерживает в автобусе около 20 человек. Фоторепортаж

5 ноября, 2018 15.52

Около 14.30 5 ноября в Луцке на автомойке, расположенной на улице Набережной, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Полиция проводит операцию по задержанию причастных к стрельбе.