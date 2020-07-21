Захват заложников в Луцке. Вооруженный мужчина удерживает в автобусе около 20 человек. Фоторепортаж
Утром во вторник,21 июля, в центре Луцка на Театральной площади вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками.
По информации полицейских, он удерживает около 20 человек. Были слышны громкие выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником и предупреждают жителей, что к Театральной площади, где стоит автобус, приближаться опасно. Начальник областного управления полиции Юрий Крошко сообщил
, что к операции привлекли антитеррористический центр СБУ. В области введен оперативный план "Заложник".