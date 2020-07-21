Стало известно прозвище человека, захватившего заложников в Луцке. Он сделал загадочное заявление в YouTube

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мужчина, захвативший заложников в рейсовом автобусе в Луцке, называет себя Максим Плохой. Правоохранители ведут с ним переговоры. Плохой опубликовал видеозапись со странным посланием.

Мужчина, который захватил около 20 человек в автобусе в центре Луцка, называет себя Максим Плохой. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Захватчик сам позвонил в полицию в 9.25 и представился этим именем, написал замминистра.

"Полицией введена специальная операция "Заложник". Проводятся переговоры. Правоохранители делают все необходимое для того, чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников. Приоритетом есть диалог с лицом, захватившим заложников", – рассказал Геращенко.

По его сведениям, в интернете есть книга "Философия преступника", автором которой указан Максим Плохой; в ней описывается пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

20 июля в YouTube появилась 11-секундная запись в аккаунте Максим Плохой. Заглавие ролика – "21 июля 2020 г.", в кадре – человек с автоматом.

"С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду", – сказал мужчина.

Утром 21 июля злоумышленник захватил в центре Луцка автобус "Берестечко – Красиловка". Он заявил, что у него взрывчатка. Очевидцы слышали выстрелы.