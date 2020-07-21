Захват террористом автобуса с заложниками в Луцке. Онлайн-репортаж
21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. По информации полицейских, он удерживает около 20 человек. Были слышны громкие выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ. "ГОРДОН" ведет текстовую трансляцию.
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