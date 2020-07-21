Захват заложников в Луцке. Полиция открыла производство

Из-за захвата заложников в Луцке полиция открыла уголовное производство по ст. 147 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников Фото: konkurent.ua

Следователи полиции Волынской области открыли уголовное производство из-за захвата автобуса с пассажирами в Луцке. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба областной полиции.

Производство открыли по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. На автобусе табличка "Берестечко – Красиловка". К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в его аккаунтах в Twitter и во "ВКонтакте".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Министр МВД Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк, чтобы координировать действия подразделений МВД в условиях захвата заложников.