Террорист из Луцка периодически стреляет из окон автобуса – полиция

Террорист стреляет через зашторенные окна захваченного в Луцке автобуса. Силовики запретили местным жителям выходить из дома и выглядывать из окон.

Террорист, который захватил в Луцке рейсовый автобус "Берестечко – Красиловка" с пассажирами 21 июля, периодически стреляет через зашторенные окна транспортного средства. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Волынской области Ольга Бузулук.

В центре Луцка сейчас не работают супермаркеты и другие заведения, полиция вывела всех работников из помещений. Силовики запретили выходить из дома и выглядывать из окон местным жителям, дома которых расположены вблизи от инцидента.

Бузулук сообщила, что в Луцк прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.