Террорист из Луцка периодически стреляет из окон автобуса – полиция

Террорист, который захватил в Луцке рейсовый автобус "Берестечко – Красиловка" с пассажирами 21 июля, периодически стреляет через зашторенные окна транспортного средства. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Волынской области Ольга Бузулук.
В центре Луцка сейчас не работают супермаркеты и другие заведения, полиция вывела всех работников из помещений. Силовики запретили выходить из дома и выглядывать из окон местным жителям, дома которых расположены вблизи от инцидента.
Бузулук сообщила, что в Луцк прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков.
Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.
Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте".
Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.
"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.