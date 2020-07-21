Террорист из Луцка находился на психиатрическом лечении – МВД

Утром 21 июля мужчина захватил около 20 заложников в Луцке. Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины сообщил подробности о захватчике.

В полиции говорят, что злоумышленник дважды стрелял в правоохранителей и бросил гранату Фото: konkurent.ua

У мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, вероятно, есть психиатрический диагноз. Об этом сообщил в Telegram департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

"Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении", – сказано в сообщении.

Автобус с людьми до сих пор находится в центре Луцка, шторы задернуты, два окна разбиты. Департамент подтвердил, что злоумышленник применил оружие.

"Преступник произвел два выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из автобуса гранату, которая к счастью, не сдетонировала", – говорится в Telegram-канале полицейского ведомства.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. На автобусе табличка "Берестечко – Красиловка". К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и во "ВКонтакте".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк, чтобы координировать действия подразделений МВД в условиях захвата заложников.