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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики передали украинской стороне тело третьего украинского военного – вероятно, того, что был ранен 13 июля

Боевики "ДНР" 18 июля заявили, что нашли тело третьего украинского военнослужащего, который был ранен в ходе обстрела 13 июля. Сегодня штаб операции Объединенных сил сообщил, что украинской стороне передали не идентифицированное пока тело погибшего бойца.

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После идентификации тело бойца доставят к месту захоронения
После идентификации тело бойца доставят к месту захоронения
Фото: dan-news.info

Боевики передали украинской стороне тело украинского военного, который, вероятно, был ранен 13 июля в "серой зоне" у Зайцево Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас личность погибшего не идентифицирована. Вероятно, это третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области", – говорится в сообщении.

После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов участники поисковой группы "Эвакуация 200" доставят тело к месту захоронения, отметили в штабе.

О дате похорон погибшего украинца будет сообщено дополнительно.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/903770706782213

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Тело погибшего военного медика передали 17 июля. В тот же день украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня сообщила, что боевики третий день не позволяют украинской стороне начать поиски раненого военного.

18 июля боевики "ДНР" заявили, что нашли тело третьего украинского военнослужащегоПредставитель боевиков отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

Теги: военные, боевики, эвакуация, экспертиза, ДНР, Зайцево, погибшие, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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