Боевики "ДНР" заявили, что нашли тело третьего украинского военного, который был ранен 13 июля

Оккупанты решают вопрос с передачей украинской стороне тела военного, который был ранен в районе Зайцево Донецкой области 13 июля, и о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.

Боевики "ДНР" заявили, что нашли тело третьего украинского военнослужащего, который был ранен в ходе обстрела 13 июля. Об этом 18 июля сообщило российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "заместителя начальника народной милиции "ДНР" Эдуарда Басурина.

По его словам, сейчас решается вопрос о его передаче на территорию, подконтрольную Украине.

Представитель боевиков отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Тело погибшего военного медика передали 17 июля. В тот же день украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня сообщила, что боевики третий день не позволяют украинской стороне начать поиски раненого военного.