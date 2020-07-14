Убийство боевиками медика на Донбассе. Комбриг рассказал подробности

Боевики согласились обеспечить "режим тишины" для эвакуации бойцами ООС тела убитого военного, но вместо этого устроили засаду и обстреляли группу украинских военнослужащих, рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас.

Российские оккупационные войска на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. Эвакуационную группу боевики расстреливали с трех сторон, рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, отмечает "Укринформ".

"По приказу командира батальона группа доразведывала подходы к нашим позициям на предмет вероятности подходов диверсионно-разведывательных групп противника. Во время доразведки командир взвода попал на минное поле, на неизвестное взрывное устройство, где после срабатывания данного устройства получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте", – рассказал комбриг.

По его словам, командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", после чего начальник украинской стороны центра по контролю и координации при посредничестве миссии ОБСЕ получил согласие боевиков забрать тело погибшего военного.

"С 14.00 до 18.00 было подтверждение с той стороны, что будет соблюдение режима тишины. Была создана группа для эвакуации непосредственно погибшего командира взвода из двух представителей СЦКК, группы разминирования, а также группы сопровождения, которые были одеты в белые каски, в белые жилеты, также был военный медик. Не доходя 15 метров до погибшего, была устроена подлая засада", – рассказал Палас.

Он отметил, что первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Палас подчеркнул, что все сообщения и заявления оккупантов о якобы соблюдении ими тишины являются лживыми и не соответствуют действительности.

13 июля российско-оккупационные войска убили украинского медика, который, согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По состоянию на 14 июля, тело погибшего военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые попали в засаду боевиков во время эвакуации тела погибшего украинского военного, остаются на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которое они должны были эвакуировать, забрали боевики.