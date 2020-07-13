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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Матвиеву, который погиб на Донбассе 10 июля

Погибший на Донбассе младший лейтенант Тарас Матвиев ценой своей жизни спас двоих своих побратимов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит
Зеленский: Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом "Золотая звезда" погибшему на Донбассе младшему лейтенанту Тарасу Матвиеву. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Матвиев погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Матвиев вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила военного.

Отмечается, что звание Героя Украины присвоено Матвиеву за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Тарас Матвиев на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих собратьев, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это – пример ценностей молодых поколений украинцев, которые создают нашу страну. Вечная память Герою", – сказал Зеленский.

Похороны погибшего украинского военнослужащего состоится в среду, 15 июля.

Сегодня штаб операции Объединенных сил сообщил о гибели двух военных в районе Славного и Зайцево.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, боевики, Троицкое, Владимир Зеленский, ВСУ
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